البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية: نستنكر بشدّة ما تعرّض له قطاع غزّة والضفة الغربية وجنوب لبنان من تدمير وتنكيل يُصيب المدنيين وندعو كلّ أصحاب الضمائر للضغط من أجل متابعة الحوار للوصول إلى وقف لإطلاق النار

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