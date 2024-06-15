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o
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o
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o
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البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية: النزوح السوري يقوى بشكل مخيف ونرفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين في لبنان من دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك على البلد
آخر الأخبار
2024-06-15 | 04:39
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البيان الختامي لسينودس الكنيسة المارونية: النزوح السوري يقوى بشكل مخيف ونرفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين في لبنان من دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك على البلد
*
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