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رئيس الوزراء السويدي يعلن عودة المحتجزين لدى إيران يوهان فلودروس وسعيد عزيزي على متن طائرة إلى السويد
آخر الأخبار
2024-06-15 | 07:34
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رئيس الوزراء السويدي يعلن عودة المحتجزين لدى إيران يوهان فلودروس وسعيد عزيزي على متن طائرة إلى السويد
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