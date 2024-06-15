تقارير إعلامية إسرائيلية: مقتل 8 جنود في انفجار في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة

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مسؤولون أميركيون لـCBS: حجم الهجمات الصاروخية على إسرائيل قد يؤدي لحرب غير مقصودة مع حزب الله وتفسيرنا للضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل لبنان أنها تمهيد ساحة المعركة لهجوم كاسح