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LBCI
LBCI

زيلينسكي يعلن أنه سيقدم مقترحات سلام إلى روسيا بمجرد موافقة المجتمع الدولي عليها

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2024-06-15 | 11:42
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زيلينسكي يعلن أنه سيقدم مقترحات سلام إلى روسيا بمجرد موافقة المجتمع الدولي عليها
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زيلينسكي يعلن أنه سيقدم مقترحات سلام إلى روسيا بمجرد موافقة المجتمع الدولي عليها

 
 
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