الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان إسرائيليتان على أطراف عيترون وعيتا الشعب

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رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هيمان: قبل أن نقرر شن حرب شاملة في لبنان يجب تحديد كيف ستنتهي وما سيدفع حزب الله لقبول وقف إطلاق النار