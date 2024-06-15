أبو عبيدة: عمليتنا المركبة والنوعية اليوم في رفح تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا

الوكالة الوطنية: استهداف دراجة ناريّة على الطريق العام بين بنت جبيل وعيترون ووقوع اصابات

الوكالة الوطنية: استهداف دراجة ناريّة على الطريق العام بين بنت جبيل وعيترون ووقوع اصابات

عبد المسيح للـLBCI: هناك اصرار من الخارج ومن الداخل على عدم ربط الملف الرئاسي بغزة ولا بالجنوب وهناك وتمنٍ خارجيّ على حلّ الملف الرئاسي داخليًا لأن الأمر ليس من أولويات اميركا