الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيعلن عن وقف تكتيكي للنشاط العسكري لأغراض إنسانية من الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش إلى 16,00 بتوقيت غرينتش يوميا على طول الطريق من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال

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