رئيس نقابة اصحاب ومشغلي بيوت الضيافة في لبنان رمزي سلمان للـ LBCI: الموسم الحالي أفضل من سابقه وفي الفترات المتوترة والحذرة في البلد نطلب من الوزارة فترة سماح كإعفاءات وغيرها لأنه يخسّرنا الكثير

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مدير محمية أرز الشوف د. نزار هاني للـ LBCI: اضافة الى السياحة البيئية في الشوف هناك ربط بين الزراعة والفنادق والمطاعم ما يعزز القطاع السياحي الصحي وربطنا المنطقة عبر موقع موحد عن نشاطات المنطقة والخدمات وغيرها