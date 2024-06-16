مدير محمية أرز الشوف د. نزار هاني للـ LBCI: اضافة الى السياحة البيئية في الشوف هناك ربط بين الزراعة والفنادق والمطاعم ما يعزز القطاع السياحي الصحي وربطنا المنطقة عبر موقع موحد عن نشاطات المنطقة والخدمات وغيرها

رئيس نقابة اصحاب ومشغلي بيوت الضيافة في لبنان رمزي سلمان للـ LBCI: الموسم الحالي أفضل من سابقه وفي الفترات المتوترة والحذرة في البلد نطلب من الوزارة فترة سماح كإعفاءات وغيرها لأنه يخسّرنا الكثير

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