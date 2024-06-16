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التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على تقاطع غاليري سمعان ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2024-06-16 | 08:55
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التحكم المروري: اصطدام بين مركبتين على تقاطع غاليري سمعان ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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