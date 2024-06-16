وزارة الصحة في غزة: عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين الاول ارتفع إلى 37337 وعدد المصابين زاد إلى 85299

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