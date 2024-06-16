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هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تمدد تأجيل التسريح من الخدمة الاحتياطية بالجيش ثلاثة أشهر

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2024-06-16 | 12:50
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هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تمدد تأجيل التسريح من الخدمة الاحتياطية بالجيش ثلاثة أشهر
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هآرتس: الحكومة الإسرائيلية تمدد تأجيل التسريح من الخدمة الاحتياطية بالجيش ثلاثة أشهر

 
 
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