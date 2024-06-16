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القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول كبير: وقف الحرب على غزة لن يتم إلا بإتفاق وليس بإلتزامات مسبقة وهناك احتمال بنجاح الوسطاء في إحياء المفاوضات لكن طريق الصفقة لا يزال طويلًا
آخر الأخبار
2024-06-16 | 17:02
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القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول كبير: وقف الحرب على غزة لن يتم إلا بإتفاق وليس بإلتزامات مسبقة وهناك احتمال بنجاح الوسطاء في إحياء المفاوضات لكن طريق الصفقة لا يزال طويلًا
*
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