الجيش الإسرائيلي: اعترضنا جسما مشبوها أطلق من لبنان اخترق شواطىء عكا

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المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في خطبة عيد الاضحى: لا نستطيع أن ننتخب رئيسًا للجمهورية بسبب الضغط الاميركي الغربي الذي يسعى لتمرير رئيس يعمل لصالحه