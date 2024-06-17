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o
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المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في خطبة عيد الاضحى: لا نستطيع أن ننتخب رئيسًا للجمهورية بسبب الضغط الاميركي الغربي الذي يسعى لتمرير رئيس يعمل لصالحه
آخر الأخبار
2024-06-17 | 00:16
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المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في خطبة عيد الاضحى: لا نستطيع أن ننتخب رئيسًا للجمهورية بسبب الضغط الاميركي الغربي الذي يسعى لتمرير رئيس يعمل لصالحه
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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