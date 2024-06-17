قبلان في خطبة عيد الاضحى: لبنان اكبر من أن يعود الى التقسيم والحرب الاهلية ذهبت الى غير رجعة والقتال الذي تقوده المقاومة في الجنوب لحماية لبنان بعيدًا عن الطائفية

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