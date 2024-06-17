قبلان في خطبة عيد الاضحى: سيادة لبنان هي الاهم على الاطلاق ومعركتنا معركة استقلال استراتيجي

قبلان في خطبة عيد الاضحى: زمن السطوة الصهيونيّة انتهى والمعركة اليوم هي معركة وطنيّة والحليف هو حليف بالمصالح الوطنيّة

قبلان في خطبة عيد الاضحى: زمن السطوة الصهيونيّة انتهى والمعركة اليوم هي معركة وطنيّة والحليف هو حليف بالمصالح الوطنيّة

قبلان في خطبة عيد الاضحى: لبنان اكبر من أن يعود الى التقسيم والحرب الاهلية ذهبت الى غير رجعة والقتال الذي تقوده المقاومة في الجنوب لحماية لبنان بعيدًا عن الطائفية