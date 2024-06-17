حادث تصادم بين قطار ركاب وقطار بضائع في الهند

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- في مستشفى سيدة المعونات جبيل للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70233021

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A- في مستشفى سيدة المعونات جبيل للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 70233021

قبلان في خطبة عيد الاضحى: زمن السطوة الصهيونيّة انتهى والمعركة اليوم هي معركة وطنيّة والحليف هو حليف بالمصالح الوطنيّة