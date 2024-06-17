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الأونروا: غزة أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة

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2024-06-17 | 03:22
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الأونروا: غزة أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة
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الأونروا: غزة أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة

 
 
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