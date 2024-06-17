بوتين: روسيا "سوف تدعم بشكل دائم" كوريا الشمالية في المستقبل

جمهور عبد الله الرويشد في حالة قلق... هل هو بخير؟

جمهور عبد الله الرويشد في حالة قلق... هل هو بخير؟

في أول أيام الأضحى... أكثر من 10 آلاف شخص تعرضوا لإصابات خلال ذبح الأضاحي في تركيا