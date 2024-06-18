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زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال

آخر الأخبار
2024-06-18 | 01:41
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زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال
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زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة ولا تهتم بالجنوب ولا بالشمال

 
 
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