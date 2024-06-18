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هوكشتاين: مقترح بايدن بشأن غزة يوفر فرصة للتهدئة على الحدود
آخر الأخبار
2024-06-18 | 04:57
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هوكشتاين: مقترح بايدن بشأن غزة يوفر فرصة للتهدئة على الحدود
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