معلومات للـLBCI: اوساط حكومية شاركت في الاجتماع مع هوكستين أكدت ان الوضع قابل للتهدئة على الرغم من التصعيد الاخير بين "حزب الله" وإسرائيل

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