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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين بمسيّرة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة

آخر الأخبار
2024-06-18 | 07:13
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين بمسيّرة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا دبابة ميركافا داخل موقع حدب يارين بمسيّرة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة

 
 
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