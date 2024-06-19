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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة في الجليل الغربي

آخر الأخبار
2024-06-19 | 02:33
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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة في الجليل الغربي
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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة في الجليل الغربي

 
 
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