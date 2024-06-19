التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد ذوق مكايل باتجاه جونية

بوتين: الاتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على المساعدة المتبادلة ضد أي عدوان

بوتين: الاتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على المساعدة المتبادلة ضد أي عدوان

وزارة الصحة في غزة: مقتل 37396 فلسطينيًا وإصابة 85523 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل