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29
o
البقاع
38
o
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o
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o
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o
كسروان
30
o
متن
30
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف اسرائيلي لتلة العويضة وبلدة حولا واندلاع حريق في منطقة القعقور
آخر الأخبار
2024-06-19 | 07:38
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف اسرائيلي لتلة العويضة وبلدة حولا واندلاع حريق في منطقة القعقور
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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