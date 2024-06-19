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o
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o
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o
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o
كسروان
29
o
متن
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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غانتس: نتنياهو يضر بالعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن لأسباب سياسية ويخلق أزمات وهمية
آخر الأخبار
2024-06-19 | 09:31
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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غانتس: نتنياهو يضر بالعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن لأسباب سياسية ويخلق أزمات وهمية
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