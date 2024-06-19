الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى استشهاد القيادي طالب سامي عبدالله: الشهيد ابو طالب كان يؤمن بهذه الجبهة وبالمواجهة الكبرى الحاصلة منذ 7 تشرين الأول وهو كان القائد الميداني الاول الذي افتتح الجبهة نصرة لغزة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك