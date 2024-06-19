نصر الله: جبهة الاسناد لا تزال تواصل العمليات وتقدم التضحيات ومن أوضح الادلة على مدى قوة تأثيرها هو الصراخ الذي نسمعه من قادة العدو

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