الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نصر الله: المقاومة استخدمت تقنية "الاعماء" ضد العدو بإستهداف التجهيزات الفنية والرادارات وغيرها

آخر الأخبار
2024-06-19 | 11:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نصر الله: المقاومة استخدمت تقنية &quot;الاعماء&quot; ضد العدو بإستهداف التجهيزات الفنية والرادارات وغيرها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نصر الله: المقاومة استخدمت تقنية "الاعماء" ضد العدو بإستهداف التجهيزات الفنية والرادارات وغيرها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الله:

المقاومة

استخدمت

تقنية

"الاعماء"

العدو

بإستهداف

التجهيزات

الفنية

والرادارات

وغيرها

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 19-6-2024
ستامكو شيب مانجمنت للحوثيين: أفرجوا عن طاقم السفينة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:07

القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربة جوية في سوريا أودت بحياة مسؤول كبير بتنظيم الدولة الإسلامية يوم 16 حزيران

LBCI
آخر الأخبار
14:05

كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

LBCI
آخر الأخبار
14:03

التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على طريق الكحالة باتجاه بيروت

LBCI
أخبار دولية
14:02

قتلى بغارة اسرائيلية على مجموعة مدنيين ينتظرون شاحنات المساعدات بغزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:07

القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربة جوية في سوريا أودت بحياة مسؤول كبير بتنظيم الدولة الإسلامية يوم 16 حزيران

LBCI
آخر الأخبار
14:05

كندا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

LBCI
آخر الأخبار
14:03

التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على طريق الكحالة باتجاه بيروت

LBCI
منوعات
14:00

لسبب لا يُصدّق... تلميذ يُعاقب بطريقة قاسية والأم تشتكي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم

LBCI
أخبار دولية
06:43

بوتين لا يستبعد "تعاونا عسكريا فنيا" مع كوريا الشمالية

LBCI
منوعات
2024-06-04

"بإمكانها أن تدمّر علاقته بوالده"... شابة تكتشف حقيقة صادمة عن عائلة حبيبها!

LBCI
منوعات
2024-05-24

بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الليلة: انطلاق المرحلة الثانية من دور المجموعات على وقع ثبات المنتخب الالماني مضيف البطولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قصر الصنوبر: مقرّ تاريخي لعب دورا فعّالا في حقبات عدّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هوكستين في اسرئيل بعد بيروت..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في القاع آبار المياه تخلق أزمة والعطش يضرب المواسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لبنان يلوح بالخطة باء لجمع الداتا والترحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بعد فيديو "هدهد"... ادارة حيفا تطالب بتنفيذ خطة فورية لضمان أمن السكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:15

مقدمة النشرة المسائية 19-6-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:42

نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس

LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
17:34

يديعوت أحرونوت نقلا عن مركز أبحاث أمنية: مسيرة حزب الله من طراز هدهد 1 التي وصلت إلى خليج حيفا إيرانية الصنع

LBCI
آخر الأخبار
14:38

هيئة البث الإسرائيلية: هوكشتاين قال لنتنياهو إن نصر الله غير مستعد لوقف إطلاق النار في الشمال قبل وقف حرب غزة

LBCI
أخبار لبنان
14:34

الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

LBCI
خبر عاجل
05:16

التحكم المروري: أشغال داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
15:02

البنتاغون ردا على سؤال عن هجوم إسرائيلي محتمل في لبنان: لا أحد يريد أن يرى حربا إقليمية أوسع

LBCI
أخبار لبنان
11:50

نصرالله: أي مكان في إسرائيل لن يكون بمنأى عن صواريخ حزب الله ...وتحذير للحكومة القبرصية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More