مريض بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O- ولبلاسما دم من أي فئة... للتبرع في مركز الصليب الاحمر في سبيرز الاتصال على الرقم: 81 848 478

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك