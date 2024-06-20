وزير الأمن القومي الإسرائيلي: إذا لم تستمر الحرب في الجنوب والشمال فلن أستمر في حكومة ترفع الراية البيضاء وأصر على أن أكون شريكا في إدارة الحرب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك