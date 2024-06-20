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يديعوت أحرونوت عن زعيم المعارضة يائير لابيد: حكومة نتنياهو تضم أشخاصا مجانين تماما غير قادرين على حكم أي شيء

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2024-06-20 | 04:12
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يديعوت أحرونوت عن زعيم المعارضة يائير لابيد: حكومة نتنياهو تضم أشخاصا مجانين تماما غير قادرين على حكم أي شيء
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يديعوت أحرونوت عن زعيم المعارضة يائير لابيد: حكومة نتنياهو تضم أشخاصا مجانين تماما غير قادرين على حكم أي شيء

 
 
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