يديعوت أحرونوت عن زعيم المعارضة يائير لابيد: حكومة نتنياهو تضم أشخاصا مجانين تماما غير قادرين على حكم أي شيء

لابيد: بايدن يساعدنا على نحو غير مسبوق واتهام نتنياهو له بتأخير شحنة الأسلحة جنون سياسي لإرضاء اليمين

لابيد: بايدن يساعدنا على نحو غير مسبوق واتهام نتنياهو له بتأخير شحنة الأسلحة جنون سياسي لإرضاء اليمين

وزير الأمن القومي الإسرائيلي: إذا لم تستمر الحرب في الجنوب والشمال فلن أستمر في حكومة ترفع الراية البيضاء وأصر على أن أكون شريكا في إدارة الحرب