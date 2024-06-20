باقري لـ"الجزيرة": على الصهاينة أن يدركوا أن جرائمهم لن تجلب لهم مكاسب بل ستؤدي إلى تفعيل طاقات جديدة ضدهم

باقري لـ"الجزيرة": على الصهاينة أن يدركوا أن جرائمهم لن تجلب لهم مكاسب بل ستؤدي إلى تفعيل طاقات جديدة ضدهم

باقري لـ"الجزيرة": إذا كانت واشنطن صادقة بشأن إرساء وقف إطلاق النار في غزة فعليها ألا تدعم الطرف الذي شن الحرب