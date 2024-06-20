التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية الى العدلية وعلى جسر الرينغ باتجاه الأشرفية

خبّأهم بطريقة احترافية داخل صهريج للغاز... توقيف شخص حاول تهريب 9 سوريين إلى لبنان

خبّأهم بطريقة احترافية داخل صهريج للغاز... توقيف شخص حاول تهريب 9 سوريين إلى لبنان

باقري لـ"الجزيرة": على الصهاينة أن يدركوا أن جرائمهم لن تجلب لهم مكاسب بل ستؤدي إلى تفعيل طاقات جديدة ضدهم