مسيرة تستهدف سيارة على طريق ديركيفا

تبادلت روحها مع كائن فضائي... تجربة غريبة من نوعها حصلت مع إحدى النساء! (فيديو)

تبادلت روحها مع كائن فضائي... تجربة غريبة من نوعها حصلت مع إحدى النساء! (فيديو)

عدد الوفيات في صفوف الحجّاج يتجاوز الألف معظمهم غير مسجّلين