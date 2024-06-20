المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد عباس إبراهيم حمزة حمادة "فضل" من بلدة الشهابية في جنوب لبنان

المقاومة الاسلامية: رداً على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا قصف مجاهدونا ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا

المقاومة الاسلامية: رداً على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا قصف مجاهدونا ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا

الطريقة التي تنظرين بها إلى نفسكِ قد تؤثّر على كيفية اختياركِ للشريك المثالي!