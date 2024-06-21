المقاومة ‏الإسلامية: استهدفنا موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان السوري المحتل بعد الاشتباه بتسلل مسيرة

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في شمال الجولان السوري المحتل بعد الاشتباه بتسلل مسيرة

المقاومة الإسلامية: شنّينا هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو ‏وأصابت ‏أهدافها بدقة