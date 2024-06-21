الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-06-21 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الاسلامية:
استهدفنا
زبدين
مزارع
اللبنانية
المحتلة
بالأسلحة
الصاروخية
وأصبناه
إصابة
مباشرة
التالي
وزارة الدفاع التونسية: مقتل جندي جراء تحطم هليكوبتر عسكرية
وزارة الدفاع التونسية: مقتل جندي جراء تحطم هليكوبتر عسكرية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:38
الوقف الموقت للعمليات العسكرية في رفح لم يسهِّل دخول المساعدات
أخبار دولية
11:38
الوقف الموقت للعمليات العسكرية في رفح لم يسهِّل دخول المساعدات
0
منوعات
11:21
لهذا السبب... أب يطرد مربية أطفاله ويثير الجدل بين المتابعين!
منوعات
11:21
لهذا السبب... أب يطرد مربية أطفاله ويثير الجدل بين المتابعين!
0
آخر الأخبار
11:19
غوتيريش: قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله وتساعد في منع التقديرات الخاطئة
آخر الأخبار
11:19
غوتيريش: قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله وتساعد في منع التقديرات الخاطئة
0
آخر الأخبار
11:19
غوتيريش: قلق للغاية إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله العالم لا يمكنه تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى
آخر الأخبار
11:19
غوتيريش: قلق للغاية إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله العالم لا يمكنه تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:59
غوتيريش: لبنان ينبغي ألا يصبح غزة أخرى
أخبار دولية
11:59
غوتيريش: لبنان ينبغي ألا يصبح غزة أخرى
0
منوعات
11:21
لهذا السبب... أب يطرد مربية أطفاله ويثير الجدل بين المتابعين!
منوعات
11:21
لهذا السبب... أب يطرد مربية أطفاله ويثير الجدل بين المتابعين!
0
آخر الأخبار
11:19
غوتيريش: قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله وتساعد في منع التقديرات الخاطئة
آخر الأخبار
11:19
غوتيريش: قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله وتساعد في منع التقديرات الخاطئة
0
آخر الأخبار
11:19
غوتيريش: قلق للغاية إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله العالم لا يمكنه تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى
آخر الأخبار
11:19
غوتيريش: قلق للغاية إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله العالم لا يمكنه تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:43
الصايغ: نطالب الدول الصديقة حماية ما تبقى من لبنان لان الشعب اللبناني قراره مصادر
أخبار لبنان
03:43
الصايغ: نطالب الدول الصديقة حماية ما تبقى من لبنان لان الشعب اللبناني قراره مصادر
0
فنّ
2024-06-20
ظهرت بشعر وردي... زوجة كانييه ويست تتعرض لحملة انتقادات واسعة!
فنّ
2024-06-20
ظهرت بشعر وردي... زوجة كانييه ويست تتعرض لحملة انتقادات واسعة!
0
حال الطقس
2024-05-09
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-05-09
استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة
0
منوعات
15:45
عثر على ثعبان في حمامه... رجل يعيش لحظات مرعبة وهذا ما حصل معه!
منوعات
15:45
عثر على ثعبان في حمامه... رجل يعيش لحظات مرعبة وهذا ما حصل معه!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:18
الحكومة القبرصية تتحدث عن العلاقات المتميزة بين قبرص ولبنان
أخبار لبنان
06:18
الحكومة القبرصية تتحدث عن العلاقات المتميزة بين قبرص ولبنان
0
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية القطري: نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية القطري: نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
05:22
وزير الخارجية الإسباني: نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان
أخبار لبنان
05:22
وزير الخارجية الإسباني: نعمل مع شركائنا على خفض التصعيد في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم العالميّ للاجئين... 1.5% من سكان العالم لاجئون
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم العالميّ للاجئين... 1.5% من سكان العالم لاجئون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المانيا تؤكد جهوزيتها في اليورو وقمة مرتقبة بين إسبانيا وإيطاليا
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المانيا تؤكد جهوزيتها في اليورو وقمة مرتقبة بين إسبانيا وإيطاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تقنية صناعة الخبز ومعاييرها تواكب التطور وسلامة الغذاء
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تقنية صناعة الخبز ومعاييرها تواكب التطور وسلامة الغذاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
آبار ارتوازية غير مرخصة بالجملة وعشوائية حفرها مصدرٌ للجفاف
تقارير نشرة الاخبار
13:27
آبار ارتوازية غير مرخصة بالجملة وعشوائية حفرها مصدرٌ للجفاف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزير الثقافة معادٍ للثقافة... يترك كل شيء ويقف عثرة بوجه نجاح الكونسرفاتوار
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزير الثقافة معادٍ للثقافة... يترك كل شيء ويقف عثرة بوجه نجاح الكونسرفاتوار
0
أخبار دولية
13:09
التوتر بين نتنياهو والجيش الاسرائيلي بلغ ذروته على خلفية التطورات الأخيرة
أخبار دولية
13:09
التوتر بين نتنياهو والجيش الاسرائيلي بلغ ذروته على خلفية التطورات الأخيرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:07
الموت يُفجع الكسندر علوم زوج رحمة رياض
فنّ
03:07
الموت يُفجع الكسندر علوم زوج رحمة رياض
2
أخبار لبنان
14:10
لا صحة للمعلومات المتداولة حول إلغاء الامتحانات الرسمية..
أخبار لبنان
14:10
لا صحة للمعلومات المتداولة حول إلغاء الامتحانات الرسمية..
3
خبر عاجل
02:25
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة
خبر عاجل
02:25
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة
4
فنّ
03:46
20 عاماً على تتويج نادين نسيب نجيم ملكة جمال لبنان.. فيديو ردّ فعل لاميتا فرنجيه يثير جدلاً
فنّ
03:46
20 عاماً على تتويج نادين نسيب نجيم ملكة جمال لبنان.. فيديو ردّ فعل لاميتا فرنجيه يثير جدلاً
5
آخر الأخبار
12:58
CNN عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أبلغت واشنطن تخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله
آخر الأخبار
12:58
CNN عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أبلغت واشنطن تخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله
6
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزير الثقافة معادٍ للثقافة... يترك كل شيء ويقف عثرة بوجه نجاح الكونسرفاتوار
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزير الثقافة معادٍ للثقافة... يترك كل شيء ويقف عثرة بوجه نجاح الكونسرفاتوار
7
خبر عاجل
09:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين
خبر عاجل
09:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين
8
منوعات
15:10
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!
منوعات
15:10
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More