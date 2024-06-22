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المقربون نقلا عن بري: بري أكد للموفد الأميركي ان البحث في توقف المعارك قبل انتهاء الحرب في غزة مضيعة للوقت (الانباء الكويتية)
آخر الأخبار
2024-06-22 | 01:29
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المقربون نقلا عن بري: بري أكد للموفد الأميركي ان البحث في توقف المعارك قبل انتهاء الحرب في غزة مضيعة للوقت (الانباء الكويتية)
علمت صحيفة "
الأنباء الكويتية
" من مقربين من الرئيس نبيه بري ان رئيس المجلس أكد للموفد الأميركي "ان البحث في توقف المعارك قبل انتهاء الحرب في غزة مضيعة للوقت، وان ضبط الوضع ينطلق من وقف التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين، وغارات طائراته تصل إلى كل المناطق اللبنانية".
وتابع المقربون نقلا عن بري: "كان البحث في العمق مع التأكيد ان الوضع على الحدود في أصعب مراحله ويشبه الأسبوع الأخير من حرب تموز 2006، الذي تجاوزت معه المعارك كل السقوف في ظل المفاوضات الأخيرة، وان كل فريق يستخدم كل ما لديه، ونحن في ربع الساعة الأخير، وأعتقد أننا سنتوصل إلى حل".
*
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