النائب السابق أمل أبو زيد للـ LBCI: مع تعدد الازمات اللبنانية تأقلم أهل الجنوب مع الوضع لكن هذا لا يعني عدم وجود خوف ومنطقة جزين لا تزل بمنأى عن الاعتداءات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك