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رويترز: هيئة بريطانية تقول إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني

آخر الأخبار
2024-06-22 | 23:44
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رويترز: هيئة بريطانية تقول إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني
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رويترز: هيئة بريطانية تقول إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني

 
 
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