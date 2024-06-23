وزير الدفاع الإسرائيلي قبل توجهه إلى واشنطن: العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى

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غالانت: سأبحث مع المسؤولين الأميركيين الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة وسأبحث معهم الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأميركي اللازم