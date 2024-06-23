هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يضطر لإلغاء نحو 20 عملية اعتقال مقررة هذا الأسبوع لعدم وجود أماكن في السجون

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا شنّوا هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابة مباشرة وأوقعتهم بين قتيل وجريح

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا شنّوا هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابة مباشرة وأوقعتهم بين قتيل وجريح

غالانت: سأبحث مع المسؤولين الأميركيين الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة وسأبحث معهم الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأميركي اللازم