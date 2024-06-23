المقاومة الاسلامية: مجاهدونا شنّوا هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابة مباشرة وأوقعتهم بين قتيل وجريح

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يضطر لإلغاء نحو 20 عملية اعتقال مقررة هذا الأسبوع لعدم وجود أماكن في السجون