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معاريف عن وزير الطاقة الإسرائيلي: منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله ونعمل على حمايتها
آخر الأخبار
2024-06-23 | 02:31
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معاريف عن وزير الطاقة الإسرائيلي: منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله ونعمل على حمايتها
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