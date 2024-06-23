الرامية الأولمبية راي باسيل للـ LBCI: اكتشف والديّ موهبتي ومررنا معاً بالعديد من المراحل والصعوبات وأشكر كل الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبي

بيار جلخ للـ LBCI: حاولنا مساعدة راي باسيل قدر الإمكان ونحن نعاني بسبب المحسوبيات في الدولة التي تمنعنا من القيام بواجباتنا

بيار جلخ للـ LBCI: حاولنا مساعدة راي باسيل قدر الإمكان ونحن نعاني بسبب المحسوبيات في الدولة التي تمنعنا من القيام بواجباتنا

بيار جلخ للـ LBCI: نتوقع مشاركة 10 لاعبين في الألعاب الأولمبية هذا العام ويجب على لبنان أن يفتخر بالرامية الأولمبية راي باسيل