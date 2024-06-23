بيار جلخ للـ LBCI: حاولنا مساعدة راي باسيل قدر الإمكان ونحن نعاني بسبب المحسوبيات في الدولة التي تمنعنا من القيام بواجباتنا

لاعب كرة المضرب بنجامين حسن للـ LBCI: أنا سعيد ومتحمس لتمثيل لبنان في الألعاب الأولمبية في باريس

لاعب كرة المضرب بنجامين حسن للـ LBCI: أنا سعيد ومتحمس لتمثيل لبنان في الألعاب الأولمبية في باريس

الرامية الأولمبية راي باسيل للـ LBCI: اكتشف والديّ موهبتي ومررنا معاً بالعديد من المراحل والصعوبات وأشكر كل الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبي